Nieuwbouw 't Molenholleke officieel geopend

Zolder

Heusden-Zolder - Vrijdagavond 15 februari verzamelden heel wat genodigden in de Maricolenzaal van de nieuwbouw van de lagere school 't Molenholleke. Directeur Rita Grosemans opende na muzikale intermezzo's van enkele leerlingen de nieuwbouw in aanwezigheid van 130 genodigden.

De directeur stelde fier het nieuwe logo voor dat staat voor 'goed professioneel basisonderwijs met diversiteit in verbondenheid' . Ook de voorzitter van het schoolbestuur Luc Thewissen verwees naar de stichters Zusters Maricolen en wat ooit een bewaarschool was, is nu uitgegroeid tot een volwaardig innovatief schoolgebouw waar dagelijks 300 leerlingen school lopen. Luc, Theo, Kristien en Rita werden nog in de bloemetjes gezet: ongezien veel uren hebben zij gestoken in de nieuwbouw. Ook dank aan de juffen voor het harde werk van de afgelopen maanden en bijzonder aan juffen Greet, Suzanne, Marleen, Jessy en Katrien. Deze juffen hebben afgelopen dagen gezorgd voor deze fijne feestelijke viering.