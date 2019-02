Berre en Arne mee als VIP op de spelersbus van Bocholt VV

Bocholt - Afgelopen weekend (17 februari) reisden Berre Peeters en Arne Plessers als echte VIPs mee met de spelersbus van K. Bocholter VV naar de uitwedstrijd in Duffel.

De dag startte voor de jeugdspelers van Bocholt bij het aanschuiven voor de lunch met de spelers van de a-kern. Na het bijwonen van de tactische bespreking werden de jongens mee begeleid naar de spelersbus voor een rit van ruim anderhalf uur richting Duffel.

Bij aankomst vergezelden Berre en Arne de a-kern mee naar de kleedkamer en mochten ze samen met de groep het plein verkennen en helpen tijdens de opwarming voor de wedstrijd.

Jammer genoeg zagen de jongens hun grote voorbeelden niet winnen. De wedstrijd eindigde zoals ze gestart was met een droge 0-0 op het scorebord. Maar dat kon voor de twee jeugdspelers de pret niet bederven.

In de kleedkamer woonden ze nog de nabespreking en evaluatie van de coach bij en net voor afreizen werd met elke speler nog een foto gemaakt.

Het werd een onvergetelijke ervaring voor 2 jeugdspelers, die even konden proeven van wat het is, om als speler van de a-kern een uitwedstrijd mee te maken.

Misschien zien we Arne en Berre binnen een paar jaar ook als speler van de a-kern op de grasmat verschijnen. Het zou zomaar eens kunnen.

Voor de volgende uitwedstrijd tegen Turnhout wordt een derde keer, via Facebook, een spelersuitdaging gelanceerd. De winnaar van die wedstrijd zal net als Arne en Berre afgelopen weekend als VIP mee de verplaatsing naar Turnhout mogen maken.