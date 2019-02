Ster van de Coaches: Matt Mobley doet haasje over met Paris Lee, Ismael Bako beste Belg

Na elke wedstrijd kiezen de coaches van de EuroMillions League hun top drie. De punten van de Ster van de Coaches worden verwerkt in de MVP-trofee die op de Belgian Basketball Awards wordt uitgereikt. De Amerikaanse forward Matt Mobley (Charleroi) doet haasje over met landgenoot Paris Lee (Antwerp Giants), Ismael Bako van de Giants staat vijfde en is de beste Belg.