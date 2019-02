Britse pionier in het veldrijden rijdt zondag in Oostmalle haar laatste cross

Het wordt zondag een emotionele wedstrijd in Oostmalle. De slotcross van het seizoen wordt na Kevin Pauwels ook voor Helen Wyman de laatste wedstrijd van een lange carrière.

De Britse (37) maakte vandaag haar afscheid bekend. “Het zijn moeilijke weken geweest voorafgaand aan deze beslissing maar de wetenschap dat ik in de sport actief kan blijven, heeft de beslissing makkelijker gemaakt”, aldus Wyman.

Hiermee verwijst ze naar de nieuwe functie die ze gaat opnemen binnen Experza Pro CX, haar laatste werkgever. “Wanneer een renner als Helen ermee ophoudt, is het belangrijk dat haar kennis zo veel mogelijk in de sport blijft. Daarom zijn we blij om aan te kondigen dat Helen in de technische staf van het team wordt opgenomen”, aldus de ploegleiding van Experza CX. “Helen zal een belangrijke rol spelen in onze nieuwe structuur. Op 1 april zal ze al onze rensters vergezellen tijdens een trainingskamp in het zuiden van Frankrijk.”

“Ik voel me goed binnen dit team en ik ga mijn nieuwe rol opnemen met evenveel overtuiging als dat ik mijn trainingen opvatte”, aldus nog de 37-jarige bijna ex-veldrijdster. Wyman heeft onder anderen twee Europese titels op haar palmares staan en stond één keer op het podium van het wereldkampioenschap.