Volg hier live de Genkse gemeenteraad

Genk - Vanavond kan u de gemeenteraad van Genk hier live volgen. De raadsleden hebben het onder meer over het toekennen van afgevaardigden in tal van vennootschappen, verenigingen en openbare organisaties. Het debat zal ook gaan over het inspraakreglement van de gemeenteraad en over het veiligheids- en samenlevingscontract waarvoor een jaarlijkse toelage vanuit binnenlandse zaken wordt vrijgemaakt.

In de bijkomende agendapunten zal Zuhal Demir (N-VA) interpelleren over de Stalenstraat en het stedelijk zwembad. Nog stelt de N-VA vragen over maatregelen tegen kansarmoede, verkeersoverlast en straatverlichting ...