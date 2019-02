Werken op afspraak loopt als een trein

Heusden-Zolder - Werken op afspraak zorgt ervoor dat de klanten gespreid komen. De gemiddelde wachttijd werd bij de dienst bevolking teruggebracht naar een klein minuutje. Dankzij onze flexibele dienstregeling kunnen inwoners hun bezoek aan de afdelingen burgerzaken of grondgebiedszaken beter inplannen en hebben mensen met een voltijdse job meer opties om langs te komen.

De meeste afspraken worden nog steeds telefonisch ingepland. Maar ondertussen surft toch 45 procent (!) via onze website en boekt zelf een afspraak. We proberen dit percentage nog op te krikken. Het is immers heel eenvoudig en je kan het doen wanneer het jou uitkomt.

Uiteraard moet je niet voor alle producten naar het gemeentehuis komen. Het opvragen van attesten via ons e-loket zit ook in stijgende lijn. Ongeveer 60% van alle documenten worden aangevraagd via onze website. Maar ook hier zien we ruimte voor verbetering. In de loop van volgende maand plaatsen we in het gemeentehuis een selfservicekiosk, waar je als inwoner zelf je documenten of attesten kan aanvragen en afdrukken. Op die manier komen we tegemoet aan diegenen die thuis niet over een computer beschikken. En hiermee kunnen we de vraag naar afspraken voor deze producten ook weer verlagen.

Klantvriendelijkheid blijft een prioriteit waar we voortdurend op inzetten. Inwoners die in deze digitalisering de weg kwijtraken, vangen we graag op en helpen we met plezier verder. Bij dringende gevallen zoekt onze dienst bevolking nog dezelfde dag een gaatje in haar agenda’s.