Celstraffen van 24 en 30 maanden gevraagd voor zeskoppige drugsbende

Hasselt / Heusden-Zolder / Zonhoven - Vier mannen en twee vrouwen stonden maandag in de Hasseltse correctionele rechtbank terecht voor de handel in wiet en speed. Een 20-jarige man uit Heusden-Zolder, die al vier maanden in hechtenis zit, riskeert 30 maanden cel en 8.000 euro boete. Een 41-jarige vrouw uit Zonhoven, vanuit wier woning gedeald werd, riskeert ook 30 maanden cel en dezelfde boete. De twee hadden in het verleden al veroordelingen voor drugsdelicten opgelopen. De vier anderen, onder wie de 21-jarige zoon van de vrouw en haar vriendin, riskeren elk 24 maanden cel en 8.000 euro boete.

De politie kreeg informatie binnen dat er drugs gedeald werd in en rond een woning aan de Heuvenstraat in Zonhoven. Op een pleintje in de buurt vonden drugstransacties plaats. Dat stelde de politie vast tijdens observaties.

De 41-jarige vrouw en haar even oude Nederlandse vriendin woonden er samen met haar zoon en een van de beklaagden, die er tijdelijk onderdak had gekregen. De twee vrouwen ontkenden maandag de verkoop. Ze gaven wel toe speed te gebruiken, eentje om op stap te gaan, de ander om haar depressie draaglijker te maken. Sinds januari 2018 was het aan hun huis een komen en gaan van afnemers. In het huis verbleven ook nog enkele minderjarige kinderen van de Zonhovense vrouw en dat vormde uiteraard een verzwarende omstandigheid.

Volgens het parket was er bij de drugshandel sprake van een georganiseerde structuur. De 20-jarige aangehouden persoon stuurde de dealers aan. De zoon van de Zonhovense vrouw verklaarde dat hij onder bedreiging en dwang van de twintiger dealde, omdat hij nog een schuld had openstaan, nadat bij hem een partij wiet verdwenen was. In de gsm van de aangehoudene werd volgens de aanklager een soort drugsboekhouding teruggevonden.

De verdediging van alle beklaagden vroeg een mildere straf met eventueel een uitstel met probatie-maatregelen. Vonnis volgt op 4 maart.