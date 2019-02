Een fietser is maandagochtend rond half acht lichtgewond geraakt bij een ongeval in de Slagmolenstraat in Dorne. G.M. (25) fietste op de Weg Naar As, toen V.J. (45) uit de Slagmolenstraat kwam en rechts afsloeg. De autobestuurder had de fietser niet gezien en ze botsten tegen elkaar. (siol)