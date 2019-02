F1-testdagen Barcelona - Renstal Williams test pas ten vroegste woensdag nieuwe bolide

Williams zal pas ten vroegste woensdag deelnemen aan de F1-testsessies, die maandag op het circuit van Barcelona van start zijn gegaan. Zondag liet de Britse renstal al weten dat de nieuwe bolide niet “rijklaar” is.

Maandagvoormiddag noteerde Sebastian Vettel met 1:18.161 de toptijd. De Duitse viervoudige wereldkampioen legde 72 ronden af. De Mexicaan Sergio Perez (Racing Point) lukte met 1:19.944 de tweede chrono, de Fin Valtteri Bottas (Mercedes) zette de derde tijd (1:20.127) op de tabellen.

“Dit is uiteraard extreem frustrerend, maar dat is nu eenmaal de situatie waarin we ons bevinden”, stelt adjunctteambaas Claire Williams. “Zodra het mogelijk is zal de FW42 op de baan verschijnen.” Williams had zondag aangekondigd maandag niet in actie te komen in Barcelona.

Williams kende in 2018 een teleurstellend seizoen met een tiende en laatste plaats bij de constructeurs en slechts zeven punten.

De testdagen in Barcelona gaan door van maandag tot donderdag, en vervolgens van dinsdag 26 februari tot vrijdag 1 maart. De eerste Grote Prijs van het seizoen staat op 17 maart op het programma in Australië.