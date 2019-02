Orlando Bloom geeft dezelfde verlovingsring aan Katy Perry als aan ex-vrouw Miranda Kerr

Voor wereldsterren Katy Perry (36) en Orlando Bloom (42) kreeg Valentijn dit jaar een extra betekenis: het koppel verloofde zich en plaatste een originele foto op hun Instagramaccounts. Maar ondanks dat fans van het koppel door het dolle heen zijn, stelden ze zich wel vragen bij de keuze van de verlovingsring. De gouden ring met diamanten in de vorm van een ‘Bloom’ heeft wel erg veel weg van de ring die de acteur kocht voor zijn eerste vrouw, het Australische topmodel Miranda Kerr.

People are pointing out how Katy Perry's engagement ring from Orlando Bloom looks similar to the one he gave Miranda Kerr. https://t.co/UiczTCGVMO pic.twitter.com/FMpLyOsSb3