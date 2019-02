De Dode Zee, sterren en klauteren in de bergen: tips voor een reis in Jordanië

Petra doet bij vele reisfanaten een aardige bel rinkelen maar Jordanië heeft heel wat meer te bieden dan wat UNESCO op zijn werelderfgoedlijst zet. Wij trokken een weekje naar de verborgen parel van het Midden-Oosten en namen onze wandelschoenen en bikini mee. Vijf ervaringen voor op je bucketlist.

Slapen in de woestijn

Wadi Rum Foto: LLA

Zin in een beetje avontuur en zoete thee? Dan kan je de comfortabele hotelkamer inruilen voor een tentje in Wadi Rum, de grootste vallei in het zuidwesten van Jordanië. Samen met de Bedoeïenen, de oorspronkelijke woestijnbewoners, tuf je van de ene zandheuvel naar de andere en wandel je rond tussen de rode rotsen uit ‘Lawrence Of Arabia’, een avonturenfilm uit 1962. En niet alleen de film zit al een tijdje onder het stof. Ook de terreinwagens, of wat er van overblijft, banen zich een weg door het rode zand om je voor de ‘euh’ deur van je zwarte tent af te zetten.

Het tentenkamp in Wadi Rum Foto: LLA

Samen met een handvol andere toeristen zit je rond een smeulend kampvuur terwijl lokale bewoners je trakteren op zeemzoete thee en een traditionele maaltijd. Voor het tijd is om onder vier wollen dekens te kruipen, kan je je nog even vergapen aan de ontelbare sterren die de hemel rijk is. Maar blijf niet al te lang plakken: de Bedoeïenen gaan vroeg slapen en zetten je met een gietijzeren bel bij dageraad zonder medelijden weer uit je bed.

Petra

Een bezoek aan Jordanië is niet compleet zonder Petra. De historische stad, gehakt uit rotsen van zandsteen, is een van de zeven nieuwe wereldwonderen en wordt jaarlijks door duizenden toeristen bezocht. Het hoogtepunt volgens de site zelf?

Hoofdweg in Petra Foto: LLA

Al Khazneh of de Schattenkamer, die tweeduizend jaar dienst deed als graftempel. Maar wie nog wat energie (en wandelschoenen) over heeft, kan maar beter een kijkje gaan nemen bij Ad Deir. Het klooster, eveneens uit rotsen gehouwen, is net iets minder vlot te bereiken dan zijn populaire broertje ‘Al Khazneh’ maar het uitzicht vanaf de top doen je die extra kilometertjes al snel vergeten.

Ad Deir Foto: LLA

De Romeinen in Jerash

In het Noorden, op een klein uurtje rijden van de hoofdstad en de internationale luchthaven, ligt Jerash. De oude stad, die zich nog grotendeels bevindt onder de huidige bebouwing, was een van de belangrijke Grieks-Romeins-Byzantijnse steden in het toenmalige Midden-Oosten en dat is te zien aan de opbouw van de oude stad.

Het Ovalen plein in Jerash Foto: LLA

Een uitgestrekte site, waar je uren kan rondwandelen vanaf de Poort van Hadrianus tot aan het Ovalen Plein, via de Cardo Maximus tot helemaal aan de Tempel van Artemis: je dagelijkse 10.000 stappen zijn ook hier verzekerd.

Drijven in de Dode Zee

Drijven in de Dode Zee Foto: LLA

Ondanks dat de Dode Zee elk jaar slinkt, beslaat ze nog steeds een oppervlakte van 600 vierkante kilometer. Met een zoutpercentage van maar liefst dertig procent overleeft er, op enkele bacteriën en enthousiaste toeristen na, niets in het water. Wie graag een duik wil nemen in het water, kan zich maar beter naar het zwembad van het hotel begeven: door het hoge zoutgehalte is het onmogelijk om er te zwemmen, laat staan om er te duiken. Zorgeloos ronddobberen op je rug of zelfs een boekje lezen zonder dat je ook maar een ledemaat moet bewegen, kan dan weer wel. Nog een tip voor na het drijven: neem zeker een douche want het zout droogt je huid uit en kan zelfs een beetje gaan jeuken.

Amman

Jerash, Wadi Rum en Petra mogen dan heel wat interessanter lijken, toch namen we ook even de tijd om deze atypische hoofdstad te bezoeken. De stad, waar zo’n twee miljoen Jordaniërs dicht op elkaar leven, telt geen reusachtige hotels of trendy skybars maar bruist wel van het leven. En dat leven begint voor veel jongeren op Rainbow Street. De brede straat, waar het vaak vechten is voor een parkeerplaatsje, wordt elke dag druk bezocht door jong en een beetje ouder die op zoek zijn naar een goedkopere maaltijd of waterpijp.

Uitzicht vanaf de Citadel Foto: LLA

Omdat het moeilijk is om in Amman op te staan met een kater (ze serveren nu eenmaal zelden alcohol) ben je in de ochtend fris genoeg om de oude Citadel te bezoeken. Gelegen op de hoogste berg van de stad, de Jebel al-Qala’a, biedt het niet alleen een fantastisch zicht op de volgestouwde stad en het Romeins Theater, ook is het de ideale plek om eens helemaal uit te waaien, bij voorkeur met een versgeperst sapje of een ouderwetse muntthee.