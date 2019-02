Beringen start openbaar onderzoek naar kolenwasserij: burgers kunnen bezwaren tegen afbraak uiten

Beringen -

In Beringen start vandaag het openbaar onderzoek over de gedeeltelijke opheffing van de bescherming van de kolenwasserij. Dat duurt een maand en geeft iedere burger de kans om zijn bezwaren te uiten tegen de mogelijke afbraak van kolenwasserij 1 en 3. De stad Beringen heeft een unieke kans om be-MINE als dé mijnerfgoedsite van Vlaanderen op de kaart te zetten. Het nieuwe stadsbestuur van Beringen neemt nog geen standpunt in en gaat eerst luisteren naar de burgers. Volgende week maandag is er een hoorzitting.