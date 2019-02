COLUMN Mooimakers

Diepenbeek - Erno Sourbron schrijft een column over het dagelijkse leven in Diepenbeek.

Zwerfvuil is een pest in ons land, je komt het overal tegen, zowel in de centra als in de natuur en vooral de op – en afritten van autowegen moeten het ontgelden. Drankblikjes, verpakkingen , glas en ook grotere dingen bevuilen de natuur en dat is een bijzonder jammerlijke vaststelling. Onze gemeente startte in 2015 het project “de claimkaart” en telde toen 19 deelnemers. Sinds 2017 werd dit project omgedoopt tot mooimakers en momenteel zij ze met 42. Wie of wat zijn mooimakers? Dat zijn vrijwilligers die zwerfvuil opruimen en de gemeente zorgt voor de logistieke ondersteuning en de coördinatie Vuilzakken, pmd zakken, hesjes, kortom alles om de straten proper te maken wordt door de gemeente geleverd.Natuurlijk zijn de mooimakers ook verzekerd tegen mogelijke ongevallen. Iedere mooimaker heeft zijn gebied dat hij wil en mag onderhouden. Uit een gesprek met een van hen vernam ik dat er aardig wat wordt verzameld! Dat zwerfvuil wordt na een seintje aan huis afgehaald door de gemeente. Dit is een goede zaak voor het milieu want vuil lokt vuil. Deze mensen komen op straat , niet om te betogen maar om de handen uit de mouwen te steken! Wil jij ook een mooimaker worden neem dan contact op met de milieudienst van de gemeente.