Halfzus van Meghan Markle gaat geld verdienen aan de geboorte neefje of nichtje

Samantha Markle (54), die halfzus van Meghan Markle (37), gaat heel wat centen opstrijken na de geboorte van haar neefje of nichtje in de lente van dit jaar. Dat schrijft de Britse krant ‘The Mirror’ en lijkt bevestigd te worden door Samantha op haar Twitterpagina.

Volgens de Britse krant ‘The Mirror’ gaat Samantha Markle, geboren als Grant, na de geboorte verschijnen in twee televisiedocumentaires en een praatprogramma. Ook zal er een boek uitkomen en vraagt ze maar liefst 2.000 pond (omgerekend zo’n 2283 euro) per uur voor een interview. In totaal zou ze maar liefst 100.000 pond bij elkaar harken, goed voor 115.000 euro.

“Samantha heeft net als iedereen het recht om de geboorte van haar neefje of nichtje te vieren”, zegt een anonieme bron uit de entourage van Samantha. “Ze mag toch wel praten over haar band met Meghan, ze blijven hoe dan ook familie.”

Volgens diezelfde bron zal het geld ook een verademing zijn voor Samantha. “Ze heeft het niet erg breed en leeft bescheiden. Het geld zal haar een beetje helpen want ze heeft nog geen euro gekregen van haar halfzus.”

Dat de hertogin van Sussex en haar halfzus Samantha een moeilijke relatie hebben, bleek eerder al toen ze Meghan openlijk beschuldigde van zich slecht te hebben gedragen tegenover haar en haar vader. Nu blijkt dat Samantha munt wil slaan uit haar ongeboren neefje of nichtje, rijst de vraag of het ooit nog goedkomt tussen de twee halfzussen.