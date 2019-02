Kevin II en Marith I jeugdprinsenpaar bij de Kèsinger Ertesjieters

Kessenich

Kinrooi - Op het einde van een spannende en wervelende jeugdzitting met als thema 'Circus Jonou' kwamen Kevin II (Hermans) en Marith I (Parren) uit een mooi versierde kist tevoorschijn als de nieuwe jeugdprins en jeugdprinses van de Kèsinger Ertesjieters.

Kevin en Marith hebben het nu een heel jaar voor het zeggen en regeren over Kessenich onder de leuze 'Mèt oos sjikke sjoon loupe wè in de polonaise veurop en zètte wè het hiële carnavalsjoar de tent op ziene kop!' De twee 'mollen', Sven Aendekerk en zus Joyce, die het jeugdprinsenpaar gekozen hebben en de andere leden van de Jeugdraad mogen terecht fier zijn. De kinderen gingen immers volledig op in het spannende verhaal en de volwassenen hebben ook genoten van de optredens van de circusartiesten.

foto: Lien Sleven