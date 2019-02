Eels, IDLES en (punk)rockers op Pukkelpop

Pukkelpop heeft nieuwe namen bekendgemaakt. Vetste vis in de vangst is Eels. E komt al voor de zesde keer naar Kiewit, dit jaar op zaterdag 17 augustus. De rest van de lijst bestaat uit opvallend veel gitaarbands.

“Rock was, is en zal altijd de bakermat blijven van Pukkelpop,” zegt Chokri Mahassine daarover. Op vrijdag 16 augustus worden Pennywise, White Lies en IDLES aan de affiche toegevoegd. Zaterdag komen naast Eels ook The Chats langs net als The Story So Far, Brass Against, Code Orange, Frank Turner & The Sleeping Souls, PIP, Skeggs en Equal Idiots. Na de mis op zondag is het de beurt aan Good Charlotte en PVRIS om hosties uit te delen. Dinsdag wordt om 16 uur weer een nieuwe lading bekendgemaakt. De ticketverkoop start maandag 25 februari om 13 uur.