Zeven parlementsleden nemen ontslag bij Labour: “Partij is institutioneel antisemitisch”

Zeven Britse parlementsleden stappen op bij de Labourpartij, meldt The Guardian. De zeven kunnen zich niet vinden in het brexitstandpunt van de partij. Bovendien zijn er beschuldigingen van antisemitisme. Het is de grootste breuk in de partij sinds 1981. Corbyn reageert ontgoocheld.

De breuk in de partij heeft op het eerste gezicht geen directe gevolgen voor de stemming over een Brexit-deal, maar verzwakt Jeremy Corbyn wel. De opgestapte parlementsleden zijn niet mals in hun afscheidsrede voor de partijvoorzitter.

Luciana Berger, het parlementslid dat als eerste het woord, zei dat ze “beschaamd” was geworden om in de Labourpartij te zitten. Samen met Chuka Umunna, Mike Gapes, Ann Coffey, Chris Leslie, Gavin Shuder en Angela Smith zal ze als onafhankelijke in het parlement zetelen.

Jeremy Corbyn Foto: AFP

Berger zegt dat ze niet in een partij kan blijven die “institutioneel antisemitisch” is. Het leiderschap van de partij heeft de haat tegen joden in eigen rangen niet goed aangepakt, vindt ze. Ze zegt een cultuur achter te laten van pesterijen, hypocrisie en intimidatie.

Sinds jaren worden tegen Labour en partijleider Jeremy Corbyn verwijten over antisemitisme geuit. In augustus gaf Corbyn toe dat Labour een probleem met antisemitisme had. Tuchtprocedures tegen antisemitische partijleden werden te langzaam en te aarzelend gevoerd, erkende de Labour-leider toen.

“Corbyn premier? Onverantwoord”

Volgens Chris Leslie is de partij gekaapt door een “politieke machine van radicaal-links”. Een niet mis te verstane verwijzing naar partijleider Jeremy Corbyn, over wie hij zegt “dat het onverantwoord zou zijn dat hij premier wordt”. De ideologie van de partijvoorzitter is “bekrompen en oubollig”.

Angela Smith heeft het over een pijnlijke beslissing. “De meeste mensen hier zijn als familie. Maar ze willen niet betutteld worden door linkse intellectuelen die denken dat arm zijn en tot de arbeidersklasse behoren een state of grace is.”

“Jeremy Corbyn en de mensen rond hem staan aan de verkeerde kant in zoveel internationale kwesties: van Rusland over Syrië tot Venezuela”, zegt Mike Gapes.

Reactie Corbyn

Corbyn zegt in een korte verklaring ontgoocheld te zijn “dat de parlementsleden het onmogelijk achten om nog samen te werken aan een beleid dat miljoenen heeft geïnspireerd tijdens de laatste verkiezingen.”

“Labour heeft mensen overtuigd met een programma ‘for the many, not the few’, waarbij welvaart en macht herverdeeld werden. Het zijn de Conservatieven die knoeien met de Brexit, terwijl Labour een verenigend en geloofwaardig alternatief heeft voorgesteld.”

Gang of four

Op 26 maart 1981 stapte de ‘Gang of four’ op, om de Social Democratic Party te vormen. Ze konen zich niet vinden in de beslissing van Labour om zich te engageren voor unilaterale nuclaire ontwapening, en de terugtrekking uit de Europese Economische Gemeenschap. Die partij hield in 1988 alweer op te bestaan.