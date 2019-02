Gezinsuitje voor de Beckhams: hele familie op eerste rij bij modeshow mama Victoria

Victoria Beckham (44) showde haar nieuwste herfst - en wintercollectie tijdens de Londense modeweek en dat onder het toeziend oog van haar hele gezin.

Victoria Beckham showde haar herfst - en wintercollectie voor 2019 tijdens de Londense modeweek in het gezelschap van haar man David en haar vier kinderen Brooklyn (19), Romeo (16) en Cruz (13) en Harper (7). Die laatste had voor de gelegenheid een bezoekje aan de kapper gebracht en verscheen op de eerste rij met een fris geknipte bob.

Harper met papa David. Foto: Isopix­

Maar niet alleen de aanwezigheid van haar voltallige gezin trok de aandacht. Ook de collectie ging over de tongen. “Ik heb nagedacht over wat vrouwen echt willen”, schreef Victoria bij een foto op haar Instragram-account net voor de show van start ging. “Ik heb geprobeerd om de hedendaagse vrouwelijkheid om te zetten in een collectie waarbij de vrouw via haar kleding een verhaal kan vertellen. Het is een collectie die je dagelijks kan dragen maar die ons nog steeds laten dromen.”