Drie Nederlandse vrouwen hebben zich maandag in de Hasseltse rechtbank moeten verantwoorden voor grootschalige diefstal van kledij en bendevorming. De vrouwen tussen 26 en 32 jaar oud liepen op 22 augustus 2017 in de Hasseltse binnenstad tegen de lamp.

Bij H&M merkte een winkeldetective op hoe een van hen kleding in zakken stopte. De man zette de achtervolging in en niet veel later wist de politie de drie verdachte vrouwen te intercepteren in een auto ...