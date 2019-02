Kinrooi -

Het Limburgs klimaatbedrijf Nuhma gaat samen met het Duitse RWE de kabel aanleggen om de gascentrale in het Nederlandse Maasbracht aan te sluiten op het Belgische stroomnet. De ondergrondse kabel van 13 kilometer verbindt de Clauscentrale met het hoogspanningsstation Van Eyck in Kinrooi. Nuhma wil hiermee de energietransitie in ons land versnellen.