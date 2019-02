Heftige beelden: truck vliegt in brand in tankstation

Een truck is vrijdag in brand gevlogen in een tankstation in het Zuid-Indiase Elumathur. Plots begint de vrachtwagen te roken waardoor de omstaanders panikeren. Werknemers van het tankstation zetten de versnelling van de truck in neutraal waardoor het voertuig kan worden weggeduwd. Door de snelle reactie van het personeel vielen er geen gewonden.