Tiany Kiriloff verkoopt jurk van Audrey Hepburn

In de vierde aflevering van Stukken van mensen wordt opnieuw met hoge sommen gejongleerd voor enkele unieke voorwerpen. Ook modegoeroe Tiany Kiriloff (40) komt langs met een bijzonder item: een metalic disc dress van de Spaanse modeontwerper Paco Rabanne.

Op zich al een jurk met een duur prijskaartje, maar nog specialer is dat onze half-Belgische Hollywoodster Audrey Hepburn het kledingstuk droeg in de film Two for the road uit 1967. En dat wekt de interesse van de experts.

“Ik won die jurk ooit tijdens een persconferentie van Paco Rabanne”, vertelt Kiriloff. “Ik heb het kleedje zelf nog maar twee keer ­gedragen. Eigenlijk verdient zo’n stuk meer dan enkel aan een Paco ­Rabanne-kapstok te hangen in mijn kast. Daarom wil ik het verkopen.”

James Bond

De dealers krijgen nog een waardevol rekwisiet aangeboden: een machinegeweer uit de James Bond-film GoldenEye. Experte Sofie laat haar oog vallen op een ­Porche 911 Targa uit 1971 in perfecte staat. “Vorige zomer reed ik met dat soort wagen een rally en won ik. Het is een prachtige auto.”

