Bestuurder Tesla negeert rood licht en crasht met 200 kilometer per uur tegen andere auto

Een snelheidsduivel (38) in een Tesla botste enkele maanden geleden met zeer hoge snelheid tegen een andere automobilist, waardoor het geraakte voertuig “bijna in twee brak”. De bestuurder van de elektrische Tesla had eerst een rood licht genegeerd in een zone waar slechts 70 kilometer per uur mag worden gereden en kon de SUV niet meer ontwijken. De man waarop hij botste raakte zwaargewond en moest vier weken in het ziekenhuis blijven om te herstellen van zijn verwondingen.

De 38-jarige bestuurder gaf zichzelf aan bij de politie en werd op 25 januari gearresteerd. Volgens zijn advocaat was het een ongeluk en was de bestuurder niet onder invloed van drank of drugs. “Er is geen sprake van een misdrijf, gewoon een tragisch ongeval”, aldus zijn advocaat. De man achter het stuur van de Tesla werd aangeklaagd voor roekeloos rijgedrag met zware verwondingen als gevolg.

De bestuurder van de wagen waartegen hij crashte - een vader van twee - en zijn passagiers raakten zwaargewond. Hij is aan beterende hand maar verklaarde dat “elke nieuwe dag een uitdaging” is. “Ik leef nog en ik kan dat nog steeds niet geloven, zeker als ik de beelden bekijk”, zei hij tegen televisiezender CBS Miami. “Ik kan me niet veel herinneren van het ongeval. Ik weet zelfs niet meer dat mijn auto over de kop ging.”

Volgens de politie probeerde de bestuurder van de Tesla nog te remmen, waardoor zijn snelheid nog 150 kilometer per uur bedroeg.

