Feestcomité belooft een feestelijk 2019

Hasselt-Centrum

Hasselt - Het Koninklijk Feestcomité der Stad Hasselt, in de volksmond het Feestcomité, maakte voor een 95-tal gasten haar jaarprogramma bekend. Onder hen burgemeester Steven Vandeput en tal van schepenen en gemeenteraadsleden.

In het stijlvolle kader van de Flanders Nippon Golf & Business Club in Godsheide namen de gasten plaats in het auditorium voor de voorstelling van het Feestcomité en haar voorgestelde activiteiten voor 2019. In Hasselt worden de meeste grote events immers door hen georganiseerd. De werking wordt volledig gedragen door vrijwilligers en dat werd nog eens duidelijk aangehaald door de nieuwe schepen van evenementen Habib El Ouakili.

Het programma van het Feestcomité ziet er veelbelovend uit. Ze waren al goed begonnen met de nieuwjaarsreceptie op de Grote Markt op 12 januari. “Jammer van het weer maar dat kwam niet van ons maar van hierboven”, luidde het.

Hasselt carnaval barst los op 1 april. Het wordt een heel weekend vol lol en plezier. ’s Zaterdags wordt er eerst een carnavalsmis opgedragen in de Paterkeskerk. In de namiddag veroveren de Prins en Jeugdprins het stadhuis om een heel weekend lang Hasselt te regeren. Op zondag bereiken de carnavalisten hun hoogtepunt met de Internationale Carnavalstoet.

Wie Pasen zegt denkt aan paaseieren. Ook daar zorgt het Feestcomité voor in het begijnhof op 22 april.

De winter wordt definitief verbannen op 30 april. Dan trekken we de meiboom omhoog, organiseert het Feestcomité een middeleeuwse markt. Het comité belooft ook een traktaat met speculaas, jeneverpaté en uiteraard een borrel. Dat alles aan de voeten van Van Veldeke.



Twee maanden lang zal Hasselt Dans haar planken dansvloer klaarleggen Eerst in enkele deelgemeenten en daarna wekelijks op het Groenplein. Hasselt Z(w)ingt op 11 juli en dat belooft een stevig dans- en zangfeest te worden op het Molenpoortplein. Er zijn eet- en drankstandjes voorzien en op het podium geven bekende artiesten de – hopelijk juiste – toon aan.

Hasselt Kermis opent ook in 2019 met een voorwerk aan de kanaalkom. Daarvoor werden professionele vuurwerkmakers gecontacteerd. Licht- en lasershows zullen de vuurpijlen aanvullen. Ook in de deelgemeenten worden vuurwerkspektakels voorzien.

De Jeneverfeesten en Stoopkeskermis zijn zelfs internationaal bekend. Geen wonder dat de binnenstad dan één groot drink- en toogfeest wordt. Als het weer een beetje wil werken loopt mogelijk het bezoekersaantal op tot 200.000.

Op 9 november arriveert Sinterklaas per boot in Hasselt. Het Feestcomité legt dan de rode loper voor de sint en de talrijke pieten klaar. Na de ontvangst aan de kanaalkom gaat het stoetsgewijs naar het stadhuis dat voor de gelegenheid is omgebouwd tot Sintdorp. Sinterklaas maakt dan ook een ronde langs de rustoorden en –tehuizen.