Peerse harmonie op repetitieweekend in Someren

Peer - Het harmonieorkest van de Koninklijke Harmonie van Peer neemt op zondag 17 maart deel aan de Vlamo Open Harmoniekampioenschap (VLOH) in Heist-op-den-Berg. Ter voorbereiding trok het orkest op repetitieweekend naar Someren in Nederland.

Een repetitieweekend heeft altijd een aantal vaste ingrediënten: tutti-repetities met de volledige groep, maar ook groepsrepetities. Op zaterdag repeteerden de verschillende orkestgroepen apart onder begeleiding van drie dirigenten. Het koper repeteerde met Ivan Meylemans, het hout trotseerde de kou van de sporthal met Jos Symons en het slagwerk en de harp hadden quality time met de eigen dirigent Kevin Houben. Er werd heel wat vooruitgang geboekt. Het bestuur had alle bakkers in de Someren leeggekocht om de muzikanten in de namiddag van de nodige vlaai te voorzien.

Om het repetitiegedeelte ludiek af te sluiten volgde zaterdag nog een ludieke jeneverrepetitie. Onder het motto ‘kies maar waar je gaat zitten’ werd het orkest grondig door elkaar geschud. En dat klonk… anders.

Een ander vast element op een repetitieweekend is de zaterdagavondactiviteit. Tijdens de actieve quiz leerde het orkest heel wat bij en verlegden sommige muzikanten - letterlijk - hun grenzen. Nadien was er tijd om gezellig na te kaarten bij een natje en een droogje tot in de vroege uurtjes.

Kleine oogjes op zondagochtend, maar ook de repetitietijd op zondagvoormiddag was goed besteed. Na een broodje kroket volgde een doorloop en trokken de Peerse muzikanten en hun dirigent moe maar voldoen huiswaarts.

Op zondag 24 februari speelt KHP een voorbereidingsconcert in Mol en op zaterdag 9 maart is het orkest te gast in Tessenderlo op het High Five Concert. Alle info vind je op de website www.harmoniepeer.be.