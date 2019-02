Gigi Hadid voor het eerst op de catwalk voor Burberry

Gigi Hadid (23) draait al een tijdje mee aan de top van de mode-industrie maar toch liep de Amerikaanse nog nooit eerder een show voor het Britse modehuis Burberry. Tot nu. Het topmodel mocht in de nieuwste herfst - en wintercollectie van creatief directeur Riccardo Tisco opdraven in een futuristische outfit.

Hadid, die al op de catwalk stond voor elk groot modehuis, had nog één wereldbekend label af te vinken: het Britse Burberry. Het topmodel mocht haar droom waarmaken tijdens de Londense modeweek, waar Tisci zijn eigenzinnige herfst- en wintercollectie voor 2019 presenteerde.

Het topmodel was er te zien in een futuristische look met enkele sportieve elementen. Zo koos Tisci voor een wit poloshirt met zwarte accenten en stoere laarzen. Ook haar kapsel bleef niet onopgemerkt: de blonde lokken van Hadid werden strak naar achteren gekamd tot een stevige dot en enkele haren werden op het voorhoofd omgebogen tot sierlijke krullen.