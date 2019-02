Elise Mertens klimt naar zestiende plaats op WTA-ranking na toernooizege in Doha

Brussel - Elise Mertens boekt vijf plaatsen winst op de maandag gepubliceerde nieuwe WTA-ranking. Ze staat na haar toernooizege in Doha op de 16de plaats.

De 23-jarige Mertens kende een uitstekende week op het WTA-toernooi in Doha, waar ze haar vijfde WTA-titel pakte. Zaterdag versloeg ze in de finale het Roemeense eerste reekshoofd Simona Halep met 3-6, 6-4 en 6-3. Eerder in het toernooi had ze ook de Nederlandse Kiki Bertens en de Duitse Angelique Kerber verslagen, in Doha nam ze dus de scalp van drie speelsters uit de top tien.

Helemaal bovenaan de ranking behoudt de Japanse Naomi Osaka, winnares van de Australian Open, de eerste plaats. Halep klimt ondanks het verlies tegen Mertens van drie naar twee, de Amerikaanse Sloane Stephens van vier naar drie. De Tsjechische Petra Kvitova tuimelt van de tweede naar de vierde stek. 23-voudig grandslamwinnares Serena Williams duikt opnieuw op in de top tien (10e, +1), de Deense Caroline Wozniacki moet vier plaatsen prijsgeven en is nu 14de.

Alison Van Uytvanck blijft de Belgische nummer twee op de 50ste plaats, drie treden lager behoudt Kirsten Flipkens de 53ste stek. Yanina Wickmayer, verliezend finaliste op het ITF-toernooi van Shrewsbury, stijgt 13 plaatsen en is nu 113e. Ysaline Bonaventure is 132ste (+1). (belga)