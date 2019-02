Team LeBron wint All Star Game, Kevin Durant is MVP

Het team rond NBA-superster LeBron James heeft zondag in Charlotte Giannis Antetokounmpo en zijn gelegenheidsploegmaats met 178-164 verslagen in de All Star Game. Kevin Durant werd verkozen tot MVP of meest waardevolle speler, de tweede keer in zijn carrière (na 2012).

Team LeBron slaagde erin een achterstand van 20 punten op te halen. Bij de rust leidde Team Giannis nog met 82-95. In het derde quarter schakelden James en co. een versnelling hoger. Dankzij Kevin Durant (31 punten), Klay Thompson (20), James (19) en Kawhi Leonard (19) kon Team LeBron het tij nog keren.

Antetokounmpo was de topscorer van het prestigieuze duel tussen de beste basketballers uit de NBA. De ‘Greek Freek’ maakte 38 punten. Er waren in totaal 62 driepunters, een record voor een All Star Game.