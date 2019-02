Installatieviering van pastorale eenheid Sint-Barbara

Paal

Beringen - In een mooie viering met bisschop Patrick Hoogmartens als voorganger werd de pastorale eenheid Sint-Barbara’ geïnstalleerd. Pastoor-moderator Geert Croes zal samen met z’n team - Patricia, Frans, José en An - de krachten bundelen.

De viering startte met een intrede van misdienaars, mijnwerkers-brancardiers en de diakens, gevolgd door pastoor Geert Croes, deken Marcel Meyen en bisschop Patrick Hoogmartens. Een zangkoor gevormd door de 4 koren van Paal, Tervant en Beverlo verzorgde de zang. Het was een stemmige viering met verschillende teksten die je deden nadenken. Nadenken had men de voorbije jaren ook gedaan binnen het bisdom: Hoe kunnen we de kerk met het teruglopend aantal kerkbezoekers en priesters toch een zinvolle toekomst geven? Bij het voorlezen van het decreet en het toelichtend woordje van onze bisschop Patrick Hoogmartens onthouden we dat er binnen het bisdom Hasselt al verschillende fusies van parochies geweest zijn. Maar een pastorale eenheid is geen fusie van de 3 parochies, het beoogt meer samenwerking te organiseren naar de parochie van de toekomst. Er werd gekozen voor Sint-Barbara als patrones. De pastorale eenheid Sint-Barbara Beringen zal geleid worden door pastoor-moderator Geert Croes bijgestaan door de parochiale assistente Patricia Vuegen samen met Frans, José en Ann. Na de viering werd nog een receptie, verzorgd door de bBrancardiers, achter in de kerk gehouden waar men de gelegenheid had om even een woordje te doen met de bisschop.