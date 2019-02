Scheidsrechters gewest Beringen voetballen tegen collega's uit Bree

Beringen-Mijn

Beringen - Hoe voel je een wedstrijd als scheidsrechter het best aan? Wel door samen een matchske te spelen. Zo speelden Scheidsrechters Gewest Beringen tegen Gewest Bree.

De Limburgse scheidsrechters zijn een hechte vriendengroep. Zo speelden men in de winter een indoortornooi op KRC Genk. De vriendschap optimaliseren maar ook het voetbalspel steeds beter leren aan te voelen doen ze door een 4 à 5 wedstrijden per jaar een match te spelen tezgen elkaar. Deze week speelden het gewest Beringen en gewest Bree een wedstrijd in het Mijnstadion. De wedstrijdleiding was dan weer in handen van gewest Hastrui. Een wedstrijd waar het opviel dat er toch nog vele jongeren dit willen doen, met samen te trainen een wedstrijdje te spelen maar ook de vele nevenactiviteiten welke de scheidsrechters gewest Beringen doen, houdt men de kameraadschap hoog en kan men heel veel van elkaar leren.

De wedstrijd zelf. Er werd met veel overgave gespeeld, maar tijdens de 2 x 40 minuten was er geen gemekker of geklaag bij de scheidsrechters. Zelfs (de weinige) supporters uitten nooit kritiek op spelers of scheids: fairplay op en top! Met een 2 – 3 zag men ook mooie doelpunten. Een volgende wedstrijd is op verplaatsing dan spelen scheidsrechters gewest Beringen tegen Dwaasland op het terrein van Kruibeke.