Eddy Van Endert brengt een mooie cheque naar 't Vlot

Tervant

Beringen - De loopmarathon van Eddy Van Endert bracht maar liefst 1700 euro op in Karteria zelf en er werd nog eens 160 euro gestort op de rekening ten voordele vant ’t Vlot in Tervant.

Eddy Van Endert bracht samen met Mathias Henkens een bezoekje aan ’t Vlot . Het werd een zeer warme ontvangst door de bewoners. Voor de bewoners van ’t Vlot is Eddy een echte kampioen, een doorzetter en een mens met het hart op de juiste plaats. Het grote spandoek “Dank je wel Eddy” zei meer dan vele woorden, de intensiteit die achter het maken ervan is niet te omschrijven. Groot was dan de verwondering toen Eddy en Mathias de cheque van 1700 euro overhandigden. Een bedrag dat werd verzameld tijdens zijn loopmarathon in Karteria. Ook op de rekening werd nog eens 160 euro gestort wat een mooi totaalbedrag van 1860 euro oplevert. Een mooi bedrag dat men nuttig kan besteden bij de verhuis, binnenkort naar de nieuwbouw in Heusden.