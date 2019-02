KVG brengt bezoek aan de brandweer

Beringen - KVG bracht een leerrijk bezoek aan de brandweer van Heusden-Zolder. Zo kreeg men een beeld van de interventies, het duikteam en de ambulanciers, maar ook van de zware opleiding en trainingen om steeds fysiek paraat te zijn.

Woensdag 13 februari trok KVG met een 25-tal personen naar de brandweerkazerne van Heusden-Zolder. De bezoekers waren onder de indruk van de werking van het korps met 15 beroepsbrandweermannen en enkele tientallen vrijwilligers, ook ambulanciers en een duikteam.De brandweermannen krijgen een zware opleiding en trainingen om in conditie te blijven. Dat is nodig bij interventies zoals brand, maar ook bij stormweer, ongevallen, dieren in nood enzomeer kan je een beroep doen op de brandweer.Ook de veiligheid in huis werd benadrukt, vb. gsm niet s ’nachts laden, wasmachine en droogkast niet opzetten als je weg bent... Ook een brandalarm in huis kan uw leven redden. Je hebt maar enkele min tijd om uw huis te verlaten als er een brand uitbreekt.In de garage konden de bezoekers de verschillende wagens bekijken met de nodige uitleg over het materiaal.