Maaseik - Hartelijk, boeiend, leerrijk, verrassend en lekker: zo beschrijven de leerlingen van 3 Economie hun bedrijfsbezoek aan AA_Bakeries.

Bij de bedrijfspresentatie maar ook op de rondleiding in de fabriek, onder leiding van HR Manager Esther Novello-Partouns, leerden ze alles over de productie van ambachtelijke en kwalitatieve soezen. De leerlingen beschikken nu over voldoende info om op hun minimarkt op 10 mei in te zetten!