Vijfdejaars techniek-wetenschappen geselecteerd voor Masterclass Experience TU Eindhoven

Maaseik - Renée Dolmans en Anna Weltens van 5 techniek-wetenschappen namen deel aan de masterclass Experience Chemistry van TU Eindhoven. Die ging dit jaar voor de elfde keer door op vijf schooldagen verspreid over vier weken. Renée en Anna voerden wetenschappelijk onderzoek uit in een team van zes gemotiveerde leerlingen van verschillende scholen.

De masterclass bestaat uit een zevental projecten gerelateerd aan huidige onderzoeksdomeinen bij de faculteit Scheikundige Technologie: versnellen van reacties door licht, vloeibare kristallen als optische sensoren, kalk met de kleur van een vlinder, flexibele zonnecellen, zuiveren van afvalwater, blue energy-energie uit water en stuiterende gel. Renéé en Anna kozen voor een pittig onderwerp: stuiterende gel. Hydrogelballen worden toegepast in de tuinbouw om vocht vast te houden en die balletjes blijken minutenlang te blijven stuiteren als ze op een hete plaat vallen. In het ‘experience chemistry’-project hebben ze zelf gelballetjes gemaakt en het effect van de kleurstof op het zwelvermogen van de balletjes onderzocht. De masterclass werd afgesloten met de presentatie van de zeven onderzoeksprojecten. Voor Renée en Anna was het werken in teamverband aan hedendaagse onderzoeksprojecten van TU Eindhoven een bijzonder leerrijke ervaring. En bij de presentaties stonden ze ‘hun mannetje’ tussen de Nederlandse onderzoekers!