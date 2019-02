Axel Daeseleire filmt schokkende onderhandeling met mensenhandelaar: “Ik kies enkel perfecte kinderen voor onze stock”

Kan je een kind kopen? En wie krijgt het over zijn hart om een kind te verkopen? In de eerste aflevering van de nieuwe documentairereeks Trafiek Axel reist Axel Daeseleire naar de Punjab-provincie in Noord-India op zoek naar de kinderhandelaars. Daeseleire legt de eerste ontmoeting vast met verbogen camera’s. “We hebben énkel perfecte kinderen in stock”, benadrukt de mensenhandelaar. “Zeg maar wat je nodig hebt. Ik heb kinderen van 1 tot 10 jaar oud.”

Axel Daeseleire onderzoekt in Trafiek Axel zes controversiële milieus waarbij telkens pijnlijk duidelijk wordt dat alles te koop is. Een vrouw, een dier, een orgaan en zelfs een kind. Tegen de juiste prijs en mits de juiste contacten. Regels en wetten spelen dikwijls niet eens een rol, geld bepaalt wat mogelijk is en wat niet.

