Symbolica houdt restaurantweekend

Genk - De Genkse vlaggendansgroep Symbolica die in de loop van het jaar haar vijftigjarig bestaan viert, organiseerde een restaurantweekend. Hiermee wil de groep de jaarlijkse danstournee voor de leden betaalbaar houden. Bijna zeshonderd sympathisanten kwamen hun steentje bijdragen en genoten van de heerlijke mosselen en de andere gerechten.

Bij welke gelegenheid de groep - toen nog Keurgroep Genk - destijds werd opgericht is niet meer exact te achterhalen. Mogelijk was het ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van het College dat in 1919 schuchter van start ging in de afgedankte stoommelkerij Sint-Isidorus in de Winterslagstraat. Er is echter geen twijfel over dat Symbolica zijn ontstaan te danken heeft aan de komst naar Genk van E.H. Bollen, 'Bos' in de volksmond. Dat is intussen ook al weer vijftig jaar geleden zodat in de loop van het jaar de groep haar gouden jubileum mag vieren.



Sinds jaar en dag maakt Symbolica jaarlijks een tournee, meestal door een Europees land, soms ook daarbuiten, zoals vorig jaar naar de VS en Canada. De groep brengt dan een attractief programma van vlaggendans, frivool en robuust tegelijkertijd.

Dat het land van bestemming dit jaar Italië wordt is, werd duidelijk doordat de Belgische en de Italiaanse vlag broederlijk naast mekaar hingen tijdens het restaurantweekend. De leden - een vijftigtal jongeren tussen elf en achttien - en het bestuur organiseren reeds voor de dertigste keer deze restaurantdag met veel enthousiasme en volledig in eigen beheer, zodat ook dit jaar de financiële bijdrage van de ouders aan de Italiëreis beperkt blijft.

Ook het vijftigjarig bestaan zal later op het jaar luisterrijk gevierd worden. Symbolica doet een oproep aan iedereen die ooit lid was of nauw betrokken bij de vlaggendansgroep om zich te melden bij info@symbolica.be