Niet schrikken: ‘supermaan’ zal veel groter lijken dan gewoonlijk

Schrik niet als u dinsdagavond even omhoogkijkt. Dan schijnt een ‘supermaan’: ze zal veel groter lijken dan gewoonlijk.

Dat komt omdat de maan in een ellipsvormige baan rond de aarde draait en net morgen een stuk dichter dan gewoonlijk zal langskomen. Gemiddeld is de afstand naar de maan zo’n 384.000 kilometer, nu is dat 357.000 kilometer. Daarom schijnt het hemellichaam 11 procent helderder en zal het ook zo’n 5 procent groter lijken.

Het effect is het grootst bij de opkomst en het neergaan, omdat dan nog een kleine optische illusie optreedt: omdat de maan bij opkomst nog laag staat, lijkt ze groter omdat we ze beter kunnen vergelijken met andere gebouwen en objecten op de aarde.