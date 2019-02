Na WK in het veld richt veelvraat Van der Poel nu ook pijlen op WK op de weg

Gisteren sloot hij zijn crossseizoen af met zijn 32ste zege op 34 wedstrijden en donderdag al begint veelvraat Mathieu van der Poel (24) aan zijn wegseizoen in de Ronde van Antalya in Turkije. In het voorjaar mikt de Nederlander vooral op wedstrijden genre Brabantse Pijl maar in het najaar heeft hij een verrassend nieuw doel gevonden: het WK wielrennen in Yorkshire.

“Daar heb ik al over gesproken met Koos Moerenhout (Nederlands bondscoach, nvdr.)“, zegt Van der Poel. “Het parcours zou me moeten liggen, maar ook ik heb mijn limieten. Het WK blijft een koers van 270 kilometer en het blijft de vraag of ik dat aankan. Na dit voorjaar zal dat duidelijk worden.”

“De Ronde van Vlaanderen winnen is nog niet realistisch, maar misschien zit er al wel een zege in een semiklassieker in. Genre Brabantse Pijl of zo. Maar dan moet alles wel meezitten.”

Begin van het veldritseizoen zonder Nederlander

Ondertussen kijkt Van der Poel ook al verder dan zijn eerste voorjaarscampagne. Een jaar voor de Olympische Spelen in Tokio moet de Nederlandse alleskunner immers punten sprokkelen in de Wereldbekers om startrecht te krijgen. “Deelname aan het WK is nog onzeker omdat het in Canada is, maar ik wil ook deelnemen aan het testevent van de Spelen in Japan begin oktober. Daardoor zal het begin van het veldritseizoen weer zonder mij zijn. Opnieuw schrap ik de eerste wereldbekermanches. Jammer, maar ik kan niet alles blijven doen.”