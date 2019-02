"Nieuwe regels maken F1-bolides 1,5 seconde trager"

Volgens de nieuwe teambaas van Ferrari, Mattia Binotto, zullen de nieuwe regels de F1-bolides komend seizoen anderhalve seconde per ronde trager maken.

Voor 2019 zijn er een aantal nieuwe regels op het vlak van aerodynamica en die moeten ervoor zorgen dat we meer actie op de baan zullen gaan zien. Grotere en eenvoudigere voor- en achtervleugels moeten als resultaat hebben dat er meer inhaalacties en wiel-aan-wiel gevechten zullen zijn.

Over dat spektakel op de baan zijn de meningen nog verdeeld maar alle teams zijn het er wel over eens dat de bolides een stuk trager zullen zijn.

“Wij hebben een verlies van anderhalve seconde per ronde voorspeld bij onze eerste testen in de windtunnel,” aldus Binotto.

“De auto’s zijn zwaarder dan vorig jaar en de aerodynamica, vooral van de voor- en achtervleugel, zijn sterk vereenvoudigd. We hadden gerekend op een verlies van anderhalve seconde en dat is ook uitgekomen.”

Het behoeft geen twijfel dat de sterk vereenvoudigde voorvleugel een groot effect zal hebben op de downforce van de wagen. Het wordt voor de ontwerpers een hele uitdaging om de luchtstromen rond de auto’s onder controle te houden.

“Nu moeten we dus kijken hoeveel van die anderhalve seconde we kunnen terugwinnen tijdens de ontwikkeling. Hoeveel de anderen al teruggewonnen hebben kunnen we alleen maar zien op de baan.”

Nick Chester van Renault voorspelde eerder al een verlies maar ook hij hoopte een deel van de verloren tijd te recupereren door de bolides verder te ontwikkelen.

“We zijn wat achteruit geslagen door de nieuwe regels maar het wordt gewoon een kwestie van hoe snel we zullen kunnen ontwikkelen,” aldus Chester.

“Ik ga het exacte getal niet noemen maar het belangrijkste zal zijn hoe de teams zullen terugkomen en hoe ze zullen ontwikkelen.”

Meer F1-nieuws op F1journaal.be: