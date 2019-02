Goede start van de week: zon blijft op de afspraak

Maandag is het opnieuw zonnig met enkele hoge wolkensluiers. Over het westen neemt de bewolking toe op het einde van de namiddag. De maxima schommelen tussen 10 en 12 graden in de Ardennen en tussen 13 en 15 graden in de andere streken. Dat meldt het KMI.

In de nacht van maandag op dinsdag wordt het zwaarbewolkt en trekt een zwakke storing met lichte regen vanaf het westen door ons land. Tijdens het tweede deel van de nacht verschijnen er opnieuw opklaringen over het westen. De minima dalen naar 2 tot 7 graden.

Dinsdag verlaat de lichte regen snel ons land via het oosten. Zon en wolken wisselen elkaar af vanaf het westen. Met maxima van 6 tot 11 graden is het wat minder zacht dan de voorgaande dagen.

Van woensdag tot zaterdag is het droog met soms brede opklaringen. Het wordt opnieuw zeer zacht voor de tijd van het jaar met vrijdag en zaterdag lokale maxima tot 15 graden. ‘s Nachts en ‘s ochtends is het vrij fris met kans op nevel, mist of lage wolken.

Zondag lijkt het zonnig te worden met maxima rond 15 graden.