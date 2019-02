Spaans oorlogsschip beveelt boten om wateren Gibraltar te verlaten

Een Spaans oorlogsschip, met de wapens zichtbaar, heeft zondag de Brits-Gibraltarese wateren “Spaanse territoriale wateren” genoemd en commerciële schepen die er voor anker lagen het bevel gegeven om te vertrekken. Dat meldt het Britse nieuwsagentschap PA.

Volgens het nieuwsagentschap zijn schepen van de Britse Royal Navy ingezet als een reactie op het incident. De boten die “de Spaanse territoriale wateren” moesten verlaten, bleven gewoon in de haven liggen, zoals de havenautoriteiten van Gibraltar hen opgedragen hadden

“Deze absurde spelletjes, van zij die de onbetwistbare Britse soevereiniteit over de wateren van Gibraltar niet aanvaarden, veroorzaken alleen maar overlast. De soevereiniteit is erkend door de hele wereld in het VN-zeerechtverdrag”, zegt de woordvoerder van het Britse bestuur in Gibraltar.

Gibraltar, een klein stuk land in het uiterste zuiden van Spanje, staat al driehonderd jaar onder Britse controle. Het is een bron van conflict tussen Londen en Madrid.

“Nadat ze uitgedaagd werd door de Royal Navy is het Spaanse oorlogsschip traag voorbij de kust van Gibraltar gevaren, met de wapens zichtbaar en bemand”, zegt de regering van Gibraltar in een persbericht. De regering “onderzoekt ieder aspect van het incident, zodat zo snel mogelijk gepaste actie kan ondernomen worden”.