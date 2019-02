Tomorrowland start eigen radiostation

Tomorrowland blaast dit jaar vijftien kaarsjes uit en viert dat met zijn eigen radiozender.

Vanaf vandaag om 13 uur, tot en met 31 augustus, kan je­ afstemmen op Tomorrowland One World Radio, waar de klok rond beats gedraaid worden. Dj’s lossen er exclusieve nummers en remixes en je kan ook livesets van Tomorrowland herbeluisteren.

Luisteren kan via www.tomorrowland.com, de nieuwe Tomorrowland-app of binnen tien dagen ook via DAB+ (in Vlaanderen en Brussel). De digitale zender zal volgens de festivalorganisatoren “unieke content en mixes die je nergens anders hoort, gecombineerd met de allerbeste momenten uit 15 jaar Tomorrowland geschiedenis” omvatten. De content is zowel live als on demand beschikbaar. “We hebben twee jaar lang gewerkt aan het project en kijken ernaar uit om het eindelijk op de wereld los te laten”, klinkt het bij Tomorrowland.

Tomorrowland strikte voor het project naar eigen zeggen zowel jong talent als gevestigde waarden die onlosmakelijk met het festival verbonden zijn. Zo trapt de beroemde djArmin van Buureniedere vrijdag het weekend af, en presenteren de Australische dj-zussen Nervo “The One World Radio Top 30”, gekozen door het Tomorrowland-publiek.

Tomorrowland vindt dit jaar plaats van 19 tot 21 en van 26 tot 28 juli in De Schorre in Boom. Alle tickets zijn al de deur uit. Van 9 tot 16 maart is er ook al Tomorrowland Winter in de Franse Alpen.