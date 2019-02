Groen-kopman Yasin Gül loopt over naar CD&V

Schepen in Heusden-Zolder krijgt bij CD&V vijfde plaats op lijst Vlaams Parlement

Heusden-ZolderCD&V Limburg stelt deze week haar volledige kieslijsten voor 26 mei voor. Daarop een verrassende naam: die van de 34-jarige Yasin Gül. Drie weken geleden was Gül - voorzitter en schepen voor Groen in Heusden-Zolder - nog kandidaat om de Limburgse Kamerlijst van Groen te trekken, maar onder andere uit onvrede met de lijstvorming loopt hij nu over naar CD&V. Daar krijgt hij de vijfde plaats op de lijst voor het Vlaams Parlement.