Trump dreigt: “Neem Syriëstrijders terug, of we laten ze vrij”

WashingtonDe Amerikaanse president Donald Trump zet de Belgische regering en de andere EU-lidstaten voor het blok: “ofwel brengen jullie de IS-strijders die we in Syrië hebben gevangen genomen voor de rechter, ofwel laten we hen daar vrij”. Tot nog toe had de regering de waarschuwing van de Koerden en de Amerikanen die de gevangenissen ginder bewaken blauw-blauw gelaten, maar door de naderende aftocht van de Amerikanen uit het gebied, moet ze nu toch in actie schieten.