Erfenissen het laagst in Heers

BrusselVlamingen lieten in 2017 meer spaargeld en beleggingen na, maar minder vastgoed. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de Vlaamse belastingdienst. Het verschil tussen de rijkste en armste gemeenten blijft wat erfenissen betreft groot. Vooral in Zuid-Limburg ligt het mediaan vermogen beduidend lager dan in de rest van Vlaanderen. In Heers zijn de erfenissen het laagst: daar bedroeg de gemiddelde erfenis in 2017 amper 62.000 euro.