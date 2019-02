Een hof in De Serre, alleen studenten spelen het klaar. In het oude administratieve centrum aan het Groenplein vindt morgen de eerste ‘Students Only’ plaats. “Zolang De Serre hier is, organiseren we op dinsdag ‘Studentenhof’, al zeker tot eind april. We hopen dat we de stad tegen dan overtuigd hebben van de absolute noodzaak van een ontmoetingsplek als deze”, zeggen studenten Sander Claus en Ruben Vanderijn, die samen met enkele collega’s hun schouders onder het project zetten.