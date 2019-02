Elise Mertens zet met tornooiwinst in Doha stap richting absolute tennistop

Een vijfde WTA-titel. Vandaag nummer zestien van de wereld, een sprong van vijf plaatsen. Ja, dat zijn mooie statistieken, maar dat is lang niet het belangrijkste na haar stuntwinst in Doha tegen nummer drie van de wereld. Wel de wetenschap dat Elise Mertens “de beste tennisweek uit haar carrière” achter de rug heeft. “Dit is een enorme stap vooruit”, zegt haar coach, David Taylor. “Ze heeft haar plaats bij de absolute tennistop.” Mertens blijft zichzelf. “Neen, ik denk nog niet aan de top tien.”