Alles blijft momenteel op wieltjes draaien bij Moeskroen in de Jupiler Pro League. De Henegouwers pakten tegen Cercle Brugge alweer hun vijfde zege op rij, waarmee ze opnieuw een sprongetje maken in het klassement. Na een saaie eerste helft stelden Taiwo Awoniyi en Selim Amallah meteen na de pauze orde op zaken, Pierrot legde in de extra tijd de eindstand vast: het werd 3-0 op Le Canonnier.