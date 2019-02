Glen Durrant houdt Dimitri Van den Bergh van titel in Players Championship

Dimitri Van den Bergh (PDC-34) is er zondag net niet in geslaagd zijn eerste Players Championshiptoernooi te winnen. In het Engelse Wigan moest de 24-jarige Antwerpenaar in de finale buigen voor de drievoudige BDO-wereldkampioen Glen Durrant (PDC-88).

Van den Bergh startte met 6-2 winst tegen Chris Dobey (PDC-35), versloeg de Spanjaard Toni Alcinas (PDC-48) met 6-3 en schakelde vervolgens James Wade (PDC-7), Stephen Burton (PDC-99) en Matthew Edgar (PDC-68) met 6-4 uit. In de halve finales ging de wereldkampioen van 2018 Rob Cross (PDC-2) met 7-5 voor de bijl. Het was voor de “Dreammaker” meteen de eerste overwinning in zes onderlinge confrontaties. In de finale moest de tweevoudige jeugdwereldkampioen met 8-3 zijn meerdere erkennen in Durrant, die onlangs de overstap maakte van de BDO naar de PDC bond.

“Tot nu toe heb ik nog nooit kunnen schitteren op een Players Championship toernooi”, reageerde Van den Bergh. “Alle spelers weten dat ik op televisietoernooien mijn beste darts speel, maar hier lukte het mij nog nooit. Dit seizoen was mijn doel om ook op de andere toernooien goed voor de dag te komen en het is mij gelukt. Al wat ik de voorbije jaren heb geleerd, begint nu zijn vruchten af te werpen. Ik weet nu dat ik iedereen kan verslaan.”

Voor de andere Belgen zat het toernooi er snel op. Ronny Huybrechts (PDC-61) verloor in de tweede ronde met 6-3 van de Welshman Jonny Clayton (PDC-15). Kim Huybrechts (PDC-21) en Davy Van Baelen (PDC-81) moesten al in de eerste ronde het onderspit delven voor de Engelsen James Wade en Arron Monk (PDC-78).

Eerste ronde:

Ronny Huybrechts (Bel/61) - John Michael (Eng/99) 6-2

James Wade (Eng/9) - Kim Huybrechts (Bel/22) 6-2

Dimitri Van den Bergh (Bel/34) - Chris Dobey (Eng/35) 6-2

Arron Monk (Eng/78) - Davy Van Baelen (Bel/81) 6-5

Tweede ronde:

Jonny Clayton (Wal/15) - Ronny Huybrechts (Bel/61) 6-3

Dimitri Van den Bergh (Bel/34) - Toni Alcinas (Spa/48) 6-3

Derde ronde:

Dimitri Van den Bergh (Bel/34) - James Wade (Eng/7) 6-4

Achtste finales:

Dimitri Van den Bergh (Bel/34) - Stephen Burton (Eng/99) 6-4

Kwartfinales;

Dimitri Van den Bergh (Bel/34) - Matthew Edgar (Eng/68) 6-4

Halve finales:

Dimitri Van den Bergh (Bel/34) - Rob Cross (Eng/2) 7-5

Finale:

Glen Durrant (Eng/88) - Dimitri Van den Bergh (Bel/34) 8-3