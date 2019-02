Kevin Borlée nog niet zeker van combinatie 400m individueel en 4x400m in Glasgow

Gent - Kevin Borlée veroverde zondag in Gent de nationale titel in de 400 meter indoor en haalde zo de limiet voor het EK in Glasgow. Met zijn chrono van 46.69 bleef hij vier honderdsten onder het vereiste minimum van de Belgische federatie.

“De 400 meter solo is wel geen doel op zich in Glasgow, aangezien ik die moet combineren met de 4x400 meter. Dat worden dan vier wedstrijden, en dat in heel weinig dagen”, zo gaf Kevin Borlée aan. “Of ik in individueel in actie zal komen, moeten we nog bespreken. Indien wel, zal het zijn om al enkele wedstrijden in de benen te hebben voor de 4x400.”

“Om eerlijk te zijn was ik zelfs niet zeker om zondag in Gent aan te treden. Ik heb deelgenomen om al enkele wedstrijden op mijn conto te hebben. En ik heb nog marge. Het doel is om deze zomer snel te lopen.”